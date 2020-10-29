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Новый японский премьер обозначил границы территориального спора с Россией 

Lenta.ru и ещё 6 57 минут назад
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обозначил границы территориального спора с Россией. Его слова передает ТАСС.
По словам премьера, предметом переговоров является южная часть Курильских островов.

«Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — заявил Суга.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в сентябре, стороны подтвердили готовность продолжить диалог по всем проблемам, включая заключение мирного договора.
Японцы не хотят русских в Японии, а хотят наши Курилы
Ранее Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов.
По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.
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Комментарии 18
Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область , Токио , Япония
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