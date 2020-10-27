Запад опустился до банального хамства, а Россия не оставляет это без должной реакции. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, заявил глава этого ведомства Сергей Лавров.
Сегодня хорватская газета «Вечерни Лист» обнародовала интервью с Лавровым. Пресс-служба МИД опубликовала ее перевод. В ходе беседы министра, в частности, спросили, в чем причина постоянных обвинений в адрес России в дезинформации, организации кибератак, вмешательстве в выборы, отравлении политических оппонентов и тому подобных.
Он назвал все это вбросами и инсинуациями, а объяснил их усилиями США и ряда стран Европейского союза по сдерживанию развития России, их стремлением наказать Москву за проведение независимой внешней политики. Он назвал прискорбным то, что Запад взял за правило разговаривать с Москвой с позиции презумпции ее виновности и не реагирует на ее призывы к диалогу по всем вызывающим озабоченности вопросам.
«Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем», — добавил Лавров.
Он сообщил, что Россия наращивает взаимодействие с теми, кто открыт к честной совместной работе на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов, то есть с подавляющим большинством международных партнеров.