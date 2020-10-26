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Жириновский предложил создать министерство демографии 

РИА Новости 22 минуты назад
Жириновский предложил создать министерство демографии
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПРВладимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в России министерства по демографической политике и по делам молодежи.
Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении.
Надо министерство по демографической политике. Мы будем стонать, сколько русских нету, сколько ушло… А где? Кто этим занимается? Демографическая политика обязательно нужна.

"Министерство по делам молодежи: ну не тянет "Росмолодежь". Комсомол — хоть что-то было, а этот Росмол вообще никто не знает. Спросите у кого-нибудь, "кто во главе российской молодежи?" Никто не знает этого человека, чудак какой-то, где он, что он делает", — добавил политик.

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Политика , Михаил Мишустин , Госдума
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