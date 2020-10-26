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Жириновский раскритиковал решение позволить россиянам отдыхать в Турции 

РИА Новости 11 минут назад
«Они все оттуда заразу везут»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал правительство за решение открыть Турцию для туристов из РФ: по мнению политика, рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан именно с этим.

"Кто разрешил туристический сезон, и люди поехали в Турцию? Зачем? Они все оттуда заразу везут, вот, вспышка в Москве — самая большая", — сказал политик на встрече с правительством.

Жириновский отметил, что в то время как многие предприятия переводят на удаленку, школьников — на дистанционку, туристы могут ездить в Турцию.

"Как можно было открывать сезон? Это турецкие лоббисты, кто-то в пользу Турции работает?", — возмутился политик.

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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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