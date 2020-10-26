Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал правительство за решение открыть Турцию для туристов из РФ: по мнению политика, рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан именно с этим.
"Кто разрешил туристический сезон, и люди поехали в Турцию? Зачем? Они все оттуда заразу везут, вот, вспышка в Москве — самая большая", — сказал политик на встрече с правительством.
Жириновский отметил, что в то время как многие предприятия переводят на удаленку, школьников — на дистанционку, туристы могут ездить в Турцию.
"Как можно было открывать сезон? Это турецкие лоббисты, кто-то в пользу Турции работает?", — возмутился политик.