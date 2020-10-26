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Лаврова уличили в странном ношении маски 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова уличили в странном ношении медицинской маски. На это обратил внимание Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Журналисты написали, что глава внешнеполитического ведомства в целом редко носит маску. Это было заметно 26 октября во время визита в Грецию — Лавров нацепил ее сразу ниже глаз, оставив открытым подбородок. Отмечается, что его визит стал главной темой в местных СМИ, несмотря на отказ пускать журналистов на встречу глав МИД.
Telegram-канал RIA_Kremlinpool
Ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант надел медицинскую маску лишь за несколько попыток, оконфузившись в эфире местного телевидения. Первый раз он надел маску прямо на глаза, закрыв почти все лицо. Затем у него не получилось зацепить петли маски за уши, после этого министр надел маску, но криво. В конце он поправил ее, после чего поблагодарил всех, и запись закончилась.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Австралия , Греция
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