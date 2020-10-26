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МИД России осудил теракт в Кабуле, совершенный ИГ

ТАСС
2 часа назад
Москва осуждает совершенный 24 октября в Кабуле теракт, в результате которого погибло более 20 человек и более 50 получили ранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России.
МИД России осудил теракт в Кабуле
Фото: ТАССТАСС
"Ответственность за подрыв смертника взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Решительно осуждаем атаку, унесшую жизни мирных жителей, преимущественно молодежи - школьников и студентов", - отметили в министерстве.
На Смоленской площади подчеркнули, что ИГ по-прежнему остается фактором дестабилизации в Афганистане, "сеющим межконфессиональную рознь и подрывающим усилия по установлению мира в стране". "Призываем власти Афганистана к принятию исчерпывающих мер по борьбе с очагами терроризма и обеспечению безопасности мирных афганских граждан", - добавили в МИД РФ.
Как сообщил ранее телеканал TOLONews, в результате взрыва рядом с учебным центром в афганской столице погибли по меньшей мере 29 человек и 72 получили ранения.
Политика,МИД,Исламское государство,Москва,Кабул,
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