МИД России осудил теракт в Кабуле

На Смоленской площади подчеркнули, что ИГ по-прежнему остается фактором дестабилизации в Афганистане, "сеющим межконфессиональную рознь и подрывающим усилия по установлению мира в стране". "Призываем власти Афганистана к принятию исчерпывающих мер по борьбе с очагами терроризма и обеспечению безопасности мирных афганских граждан", - добавили в МИД РФ.