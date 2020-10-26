Кириенко рассказал о главных качествах политика

Фото: Константин Завражин/РГ Константин Завражин/РГ

Цель конкурса - поиск и выявление новых общественно-политических лидеров для законодательной работы в органах представительной власти.

"Только людям, которые никогда не пробовали работать в политике, кажется, что это легко, что надо просто иметь хорошо подвешенный язык и умение красиво выступить", - отметил Кириенко на церемонии открытия. Он уверен, что это совсем не так. "Политика - это тяжелая работа, требующая высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия и которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил участникам ответ президента России Владимира Путина на вопрос, что нужно, чтобы стать политиком. "Он сказал очень важную вещь: что самое главное - способность чувствовать боль простого человека так же, как свою собственную, не потерять чувство искренности и реального сопереживания", - сказал Кириенко.

"Это работа непростая, потому что ты не принадлежишь себе, потому что у тебя исчезает понятие личного пространства, потому что ты должен быть открыт 24/7, а любые аспекты твоей жизни будут предметом общественного обсуждения", - добавил он.

По мнению Кириенко, главное, ради чего стоит идти в политику, это реальная возможность помочь людям и сделать их жизнь лучше. "Не просто наблюдать, как все развивается на твоих глазах, а быть участником формирования, создания будущего. Какое это будущее, зависит от вас", - сказал он, обращаясь к финалистам.

Конкурс "Лидеры России. Политика" в этом году проводится впервые. С 25 февраля по 16 марта заявки подали более 33 тысяч человек, к дистанционному этапу были допущены чуть более девяти тысяч, успешно его преодолели 544 участника. В сентябре в Москве прошли очные полуфиналы, по итогам которых были определены 100 финалистов.