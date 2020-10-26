У губернатора Кузбасса подтвердился коронавирус

По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, в Кузбассе зарегистрировано 14 526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 175 случаев за минувшие сутки. С начала октября число зараженных в регионе выросло более чем на 40%. Всего вылечились 9 832 человека, умер 201.