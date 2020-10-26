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У губернатора Кузбасса подтвердился коронавирус

ТАССиещё 9
2 часа назад
Заражение коронавирусом подтвердилось у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который на прошлой неделе ушел на самоизоляцию из-за появления у него симптомов и выявления заболевания у его супруги Анны Цивилевой. Тест главы региона на COVID-19 дал положительный результат, сообщили ТАСС в понедельник в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.
У губернатора Кузбасса подтвердился коронавирус
Фото: ТАССТАСС
"[Губернатор] чувствует себя удовлетворительно, тест [на коронавирус] сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС [видео-конференц-связи]", - рассказали в главном управлении.
В среду, 21 октября, Сергей Цивилев опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги выявлен коронавирус, при этом они оба имеют одинаковые симптомы недомогания - это повышенная температура, легкий кашель и насморк. Глава региона принял решение соблюдать изоляцию и лечиться амбулаторно на дому, продолжая работать дистанционно.
По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, в Кузбассе зарегистрировано 14 526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 175 случаев за минувшие сутки. С начала октября число зараженных в регионе выросло более чем на 40%. Всего вылечились 9 832 человека, умер 201.
Политика,Сергей Цивилев,ИТАР-ТАСС,
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