Не наше дело: Путин высказался о скандале с Байденом

Деловые интересы вдовы бывшего московского мэра Юрия Лужкова, миллиардерши Елены Батуриной , неизвестны президенту РФ Владимиру Путину. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Известно, что Елена Батурина занималась и, может быть, занимается, я даже не знаю, бизнесом. Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, ему неизвестно, замешаны ли в делах Батуриной американцы.

Так президент РФ прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа — ранее тот заявил, что у сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена были коммерческие отношения с Батуриной.

Путин добавил, что у сына Байдена вполне может быть бизнес на Украине — однако этот вопрос Кремля не касается, будучи сугубо американо-украинским делом.

«Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала», — заявил президент России.

Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой компании Burisma в 2014-2019 годах. Его отец Джо Байден, будучи в 2016 году вице-президентом США, призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина — тот начал расследовать деятельность компании.

Шокин был уволен, ход дела — приостановлен. При этом зимой 2020 года ГБУ возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о возможном вмешательстве в его работу со стороны Байдена-старшего.

Неделю назад газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани . Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского . На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В письме, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

Дональд Трамп заявил на фоне этой публикации, что Байден — лжец и коррупционер. Он напомнил, что его соперник на выборах ранее неоднократно утверждал, что не обсуждал с сыном какие-либо деловые вопросы. В то же время помощник Джо Байдена признал, что краткая встреча с украинским представителем была «крайне маловероятна, но технически возможна».

17 октября Трамп объявил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с родственниками. «Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон], — заявил президент. — Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? <…> На мой взгляд, это преступная группа».

Из-за дела Burisma и требования Трампа расследовать связи Байденов с Киевом американские демократы даже запустили процедуру импичмента президента — тот якобы оказывал давление на украинские власти. Тем не менее попытка сместить Трампа с поста главы государства провалилась, доказательств давления найдено не было.

По словам Байдена, он выполнял свою работу «безупречно», не допускал неэтичных действий и никогда не переходил границы. Об этом кандидат в президенты заявил в ходе дебатов.