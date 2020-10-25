Путин рассказал о предотвращении терактов в России

Несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, сотрудничество спецслужб двух стран продолжается. Полученная от США информация не раз помогала предотвратить теракты на территории России , рассказал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс»

Глава государства также прокомментировал присутствие американских войск в Афганистане. По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков, поскольку пребывание американцев в этой стране способствует стабильности.