Путин рассказал о предотвращении терактов в России

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Путин рассказал о помощи США в предотвращении терактов в России 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, сотрудничество спецслужб двух стран продолжается. Полученная от США информация не раз помогала предотвратить теракты на территории России, рассказал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс».
Глава государства также прокомментировал присутствие американских войск в Афганистане. По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков, поскольку пребывание американцев в этой стране способствует стабильности.
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Московском регионе
В конце декабря 2019 года ФСБзадержала двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег. Позже Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.
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Политика , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , Интерфакс , Афганистан , Москва , Санкт-Петербург , США
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