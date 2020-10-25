В Кремле поздравили Нурмагомедова с победой над Гэтжи 

«Мы рады его победе! И поздравляем его! А всё остальное — его выбор», — сказал Песков «Чемпионату».

24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — поединок с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после окончания боя Хабиб объявил об уходе из спорта.