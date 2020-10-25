В Кремле поздравили Нурмагомедова с победой над Гэтжи 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи, которая произошла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
«Мы рады его победе! И поздравляем его! А всё остальное — его выбор», — сказал Песков «Чемпионату».
24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — поединок с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после окончания боя Хабиб объявил об уходе из спорта.
Ранее дядя Нурмагомедовазаявил, что Хабибу политика не нужна.