Путин поздравил работников ФТС с Днем таможенника 

"За прошедшие годы Федеральная таможенная служба укрепила свой потенциал, выросла в современную, динамично развивающуюся структуру, твердо стоящую на защите национальных интересов. От грамотной, слаженной работы всех звеньев ФТС во многом зависят развитие экономики и улучшение делового климата в стране, пополнение федерального бюджета, эффективность борьбы с контрабандой стратегических ресурсов, культурных ценностей и запрещенных веществ, ввозом контрафактной продукции", — говорится в поздравлении.