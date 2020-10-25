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Путин поздравил работников ФТС с Днем таможенника 

ТАСС 1 час назад
Путин поздравил работников ФТС с Днем таможенника
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником и отметил, что от грамотной и слаженной работы всех звеньев службы во многом зависят развитие экономики и улучшение делового климата в стране. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы Федеральная таможенная служба укрепила свой потенциал, выросла в современную, динамично развивающуюся структуру, твердо стоящую на защите национальных интересов. От грамотной, слаженной работы всех звеньев ФТС во многом зависят развитие экономики и улучшение делового климата в стране, пополнение федерального бюджета, эффективность борьбы с контрабандой стратегических ресурсов, культурных ценностей и запрещенных веществ, ввозом контрафактной продукции", — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что сегодня перед таможенниками стоят ответственные задачи, главными из которых являются совершенствование видов и форм таможенного контроля, качественное обновление информационной инфраструктуры, создание благоприятных условий для экспорта российской продукции, наращивания деловых и торговых связей РФ и зарубежных партнеров.

"И конечно, важно беречь "честь мундира" и из поколения в поколение передавать традиции честного служения Отечеству и профессиональному долгу", — говорится в тексте.

25 октября отмечается День таможенника — профессиональный праздник работников Федеральной таможенной службы РФ.
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Комментарии 4
Политика , Владимир Путин , Федеральная таможенная служба
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