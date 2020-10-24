Медведев рассказал о ключевой миссии государства 

Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей развития, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами", — написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
По его словам, для этого "необходима рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство", понимание долгосрочных целей развития.
"От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", — пояснил Медведев.
Он убежден, что ключевая миссия государства заключается в возможности предоставить каждому гражданину равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне.
"Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", — отметил зампред Совбеза РФ.