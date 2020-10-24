Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Медведев рассказал о ключевой миссии государства 

РИА Новости 1 час назад
Медведев рассказал о ключевой миссии государства
Фото: РИА Новости
Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей развития, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами", — написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.

По его словам, для этого "необходима рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство", понимание долгосрочных целей развития.

"От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", — пояснил Медведев.

Он убежден, что ключевая миссия государства заключается в возможности предоставить каждому гражданину равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне.

"Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", — отметил зампред Совбеза РФ.

Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Комментарии 4
Политика , Дмитрий Медведев , ООН , Совет безопасности РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
01:52
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
В мире
Президент Польши заразился коронавирусом
00:59
Президент Польши заразился коронавирусом
В мире
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение