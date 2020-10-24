Медведев рассказал о ключевой миссии государства 

"Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", — отметил зампред Совбеза РФ.