Лавров оценил обстановку в Киргизии

«Надеемся, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.