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Лавров заявил, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло 

Аргументы Недели 1 час назад
Лавров оценил обстановку в Киргизии
Фото: РИА Новости
Обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Лавров отметил, что в РФ с обеспокоенностью следили за развитием обстановки, и «с удовлетворением отмечают, что на данный момент она входит в спокойное русло».

«Надеемся, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Кыргызстан
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