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Путин сменил посла России в Словакии 

ИА Regnum и ещё 1 33 минуты назад
Путин сменил посла России в Словакии
Фото: Посольство РФ в Словацкой Республике
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Федотова от должности чрезвычайного и полномочного посла в Словакии, которую он занимал с 2014 года. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом президент назначил на освободившийся пост Игоря Братчикова, который до этого был послом по особым поручениям МИД России.
Игорь Братчиков начал дипломатическую службу в 1979 году — сразу после окончания МГИМО. В разные годы работал послом СССР и Российской Федерации в ФРГ, послом в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн, был директором Европейского департамента МИД России. С 2012 года — спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границы с сопредельными странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.
Награждён орденами Дружбы и Александра Невского «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу». Владеет английским и немецким языками.
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Комментарии
Политика , Игорь Братчиков , Александр Невский , Алексей Федотов , Владимир Путин , МИД , МГИМО , Словакия
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