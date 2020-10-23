США ввели санкции против научного института России

Соединенные Штаты ввели санкционные меры в отношении российского ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", говорится на сайте американского минфина.
Как отмечается, санкции вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Накануне Европейский союз ввел санкции против двух россиян и 85-го главного центра спецопераций ГРУ. ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. Позднее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что страна уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам.