США ввели санкции против научного института России

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Соединенные Штаты ввели санкционные меры в отношении российского ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", говорится на сайте американского минфина

Как отмечается, санкции вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).