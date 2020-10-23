Трутнев поручил ускорить поставку лекарств в Бурятию

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос ускорения лицензирования производства и регистрации медицинского кислорода, а также ускорить поставку лекарств в Бурятии. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

"Вице-премьер поручил Минздраву России совместно с Республикой Бурятия проработать вопрос по ускорению процедуры лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода и ускорения поставок необходимых лекарственных препаратов", — сказали в пресс-службе.

Минвостокразвития России совместно с Республикой Бурятия и аппаратом полпредства ДФО поручено проанализировать ситуацию по эффективности мер, принимаемых для недопущения коронавирусной инфекции, в том числе оценить достаточность лекарственных средств и оборудования, также представить соответствующий доклад в оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти.