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Трутнев поручил ускорить процесс поставки лекарств в Бурятию 

ТАСС 1 час назад
Трутнев поручил ускорить поставку лекарств в Бурятию
Фото: РИА Новости
Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос ускорения лицензирования производства и регистрации медицинского кислорода, а также ускорить поставку лекарств в Бурятии. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

"Вице-премьер поручил Минздраву России совместно с Республикой Бурятия проработать вопрос по ускорению процедуры лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода и ускорения поставок необходимых лекарственных препаратов", — сказали в пресс-службе.

Минвостокразвития России совместно с Республикой Бурятия и аппаратом полпредства ДФО поручено проанализировать ситуацию по эффективности мер, принимаемых для недопущения коронавирусной инфекции, в том числе оценить достаточность лекарственных средств и оборудования, также представить соответствующий доклад в оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти.
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Комментарии
Политика , Юрий Трутнев , Минздрав РФ , Республика Бурятия
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