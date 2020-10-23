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Жириновский призвал прекратить дискуссии о пользе масок 

News.ru 1 час назад
Жириновский призвал прекратить дискуссии о пользе масок
Фото: news.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил раз и навсегда прекратить дискуссии на тему полезности масок для профилактики заражения коронавируса и запретить СМИ распространять мнения об их неэффективности.
Таким образом он прокомментировал предложение своего коллеги по фракции Ярослава Нилова, который считает, что бесплатная раздача масок и перчаток убеди россиян не пренебрегать средствами защиты от инфекции.
Бесплатное распространение масок наладить вполне можно. Цена одной — всего 3 рубля. Любой город в своём бюджете найдёт для этого средства. Другое дело — как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок, — цитирует Жириновского РИА Новости.
Политик отметил, что маска является «лишним барьером» на пути вируса и снижает риск заражения. Она не даёт полной защиты, но препятствует попаданию в организм значительного количества микрокапель в которых и присутствует инфекция.
Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане Министерство по делам молодёжи организовало общественный патруль, который будет следить за соблюдением в республике масочного режима. Патрулирование стартовало 23 октября во всех городах и района республики.
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Комментарии 6
Политика , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , ЛДПР , РИА Новости
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