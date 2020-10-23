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Путин высказался о возможности локдауна 

Артём Кульша 58 минут назад
Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны вводиться очень аккуратно. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В ходе своего вступительного слова он, в частности, отметил, что пандемия коронавирусной инфекции сказывается на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта и оказания услуг, но пока власти регионов не вводят жестких ограничений.

«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — заявил президент.

Он призвал региональные власти обеспечивать прежде всего безопасность граждан, а федеральные власти — держать все эти вопросы на постоянном контроле. Также Путин заявил, что инструменты поддержки граждан и бизнеса должны быть наготове.
«Тяжелое испытание»: Путин о возможности введения карантина
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 41,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,48 миллиона.
Некоторое время назад Центр мониторинга биологических рисков спрогнозировал, что математическую модель, согласно которой 16 декабря число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигнет пика (около 24 тысячи человек), а в декабре 2021 года пандемия закончится.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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