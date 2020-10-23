В Госдуме нашли способ защитить всех от коронавируса

Из-за экономии многие россияне пренебрегают ношением масок и перчаток для защиты от коронавируса, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Парламентарий уверен, что знает, как сделать так, чтобы средства защиты носили все, - нужно выдавать их бесплатно везде, где это возможно. Кроме того, он предложил сделать соцрекламу по пропаганде правил защиты от вируса.

Некоторые россияне, несмотря на рекомендации специалистов, игнорируют средства индивидуальной защиты от коронавируса. Но в Госдуме придумали, как убедить таких граждан носить маски и перчатки, а также чаще использовать антисептик.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал в интервью радио Sputnik депутат ГД Ярослав Нилов.

Он отметил, что средства пусть и не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, но позволяют снизить риск заболевания. Парламентарий подчеркнул, что использовать СИЗ в обязательном порядке стоит в общественных местах, особенно в транспорте.

По мнению депутата, многие не носят маски и перчатки из финансовых соображений — попросту экономят на покупке средств защиты.

В то же время Нилов уверен, что маску даже в розницу можно купить и за три рубля. В случае с антисептиками подтолкнуть людей к их использованию может социальная реклама. Она же важна и для пожилых людей, которые, как полагает депутат, составляют существенную долю тех, кто пренебрегает рекомендациями медиков.

«Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», — подчеркнул Нилов.

«Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают», — указал депутат.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как стоит носить медицинскую маску. По его словам, сторона, которая будет прилегать к лицу, не имеет значения, передает Sputnik Узбекистан. Мясников уточнил, что главное условие — плотное прилегание к носу жесткого ребра с фиксатором.

Портал обращает внимание на рекомендации производителей, которые утверждают, что слои маски имеют значение, так как каждый из них обладает своими свойствами. Белый — внутренний слой — защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. В то же время цветной слой (зачастую голубой) отталкивает влагу, препятствуя попаданию на кожу опасных жидкостей извне.

Поэтому производители советуют носить одноразовую маску так, чтобы внутренний слой плотно прилегал к лицу.

В общественных местах можно встретить людей, которые носят маску на подбородке. По мнению главного государственного санитарного врача по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, таким поведением человек может навредить как себе, так и окружающим.

«Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению.

Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, большое количество людей и час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации», — сказала Пеньковская, призвав граждан соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей.

Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки.

За последние сутки в России выявлено свыше 17 тыс. заболевших COVID-19 по всей стране. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. За это же время умерли 283 пациента, выздоровели 11 263 человека.