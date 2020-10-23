Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки

Газета.Ru
41 минуту назад
Из-за экономии многие россияне пренебрегают ношением масок и перчаток для защиты от коронавируса, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Парламентарий уверен, что знает, как сделать так, чтобы средства защиты носили все, - нужно выдавать их бесплатно везде, где это возможно. Кроме того, он предложил сделать соцрекламу по пропаганде правил защиты от вируса.
В Госдуме нашли способ защитить всех от коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Некоторые россияне, несмотря на рекомендации специалистов, игнорируют средства индивидуальной защиты от коронавируса. Но в Госдуме придумали, как убедить таких граждан носить маски и перчатки, а также чаще использовать антисептик.
«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал в интервью радио Sputnik депутат ГД Ярослав Нилов.
Он отметил, что средства пусть и не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, но позволяют снизить риск заболевания. Парламентарий подчеркнул, что использовать СИЗ в обязательном порядке стоит в общественных местах, особенно в транспорте.
По мнению депутата, многие не носят маски и перчатки из финансовых соображений — попросту экономят на покупке средств защиты.
В то же время Нилов уверен, что маску даже в розницу можно купить и за три рубля. В случае с антисептиками подтолкнуть людей к их использованию может социальная реклама. Она же важна и для пожилых людей, которые, как полагает депутат, составляют существенную долю тех, кто пренебрегает рекомендациями медиков.
«Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», — подчеркнул Нилов.
«Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают», — указал депутат.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как стоит носить медицинскую маску. По его словам, сторона, которая будет прилегать к лицу, не имеет значения, передает Sputnik Узбекистан. Мясников уточнил, что главное условие — плотное прилегание к носу жесткого ребра с фиксатором.
Портал обращает внимание на рекомендации производителей, которые утверждают, что слои маски имеют значение, так как каждый из них обладает своими свойствами. Белый — внутренний слой — защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. В то же время цветной слой (зачастую голубой) отталкивает влагу, препятствуя попаданию на кожу опасных жидкостей извне.
Поэтому производители советуют носить одноразовую маску так, чтобы внутренний слой плотно прилегал к лицу.
В общественных местах можно встретить людей, которые носят маску на подбородке. По мнению главного государственного санитарного врача по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, таким поведением человек может навредить как себе, так и окружающим.
«Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению.
Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, большое количество людей и час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации», — сказала Пеньковская, призвав граждан соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей.
Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки.
За последние сутки в России выявлено свыше 17 тыс. заболевших COVID-19 по всей стране. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. За это же время умерли 283 пациента, выздоровели 11 263 человека.
Во многих регионах продолжает действовать масочно-перчаточный режим. В Москве власти города усилили контроль за исполнением этого требования специалистов. Так, пассажиров могут не допустить к поездкам в общественном транспорте, если у них отсутствуют средства защиты.
Политика,Статьи,Александр Мясников,Ярослав Нилов,Госдума,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители