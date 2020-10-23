«Беречь его надо»: россияне вспомнили пророчество о Путине 

Верующие вспомнили пророчество афонского старца о президенте России Владимире Путине . Об этом сообщает «Царьград».

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», протоиерей Русской православной церкви Владимир Гамарис рассказал, что побывал в ските Карулия на горе Афон в Греции и один из местных старцев, не имевший связи с внешним миром, потому что живет в пещере, заявил, что правитель в Москве, то есть, вероятно, Путин, является единственным настоящим христианином среди руководителей других стран мира.

«Беречь его надо, ему очень тяжело. За него надо молиться», — также заявил он.

Сегодня «Царьград» напомнил об этом и сообщил, что недавно многие верующие вспомнили слова старца в связи с последними событиями в мире, в том числе в политике. Издание не уточнило, какими именно событиями.

Позавчера «Царьград» сообщил, что православный монах, живший в России в 18-19 веках, предсказал, что бог окунет Россию в чашу бедствий, чтобы вразумить ее, позволив новому Батыю на Западе дважды поднять на нее руку, но не позволив истребить россиян полностью.