Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Беречь его надо»: россияне вспомнили пророчество о Путине 

Артём Кульша 1 час назад
Верующие вспомнили пророчество афонского старца о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает «Царьград».
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», протоиерей Русской православной церкви Владимир Гамарис рассказал, что побывал в ските Карулия на горе Афон в Греции и один из местных старцев, не имевший связи с внешним миром, потому что живет в пещере, заявил, что правитель в Москве, то есть, вероятно, Путин, является единственным настоящим христианином среди руководителей других стран мира.

«Беречь его надо, ему очень тяжело. За него надо молиться», — также заявил он.

Сегодня «Царьград» напомнил об этом и сообщил, что недавно многие верующие вспомнили слова старца в связи с последними событиями в мире, в том числе в политике. Издание не уточнило, какими именно событиями.
Позавчера «Царьград» сообщил, что православный монах, живший в России в 18-19 веках, предсказал, что бог окунет Россию в чашу бедствий, чтобы вразумить ее, позволив новому Батыю на Западе дважды поднять на нее руку, но не позволив истребить россиян полностью.
Недавно ученые подтвердили прогноз американского мистика Эдгара Кейси о смещении магнитных полюсов Земли. Также он предсказал, что в результате этого многие крупные города будут полностью разрушены, а Сибирь станет новым центром цивилизации. Это специалисты пока не подтвердили.
Комментарии 94
Политика , Видео , Эдгар Кейси , Владимир Путин , РПЦ , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение