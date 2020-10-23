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Путин проведет совещание по экономическим вопросам 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам с членами кабмина, обсудит меры по стабилизации ситуации на фоне пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Ново-Огарево, будет заниматься вопросами экономики страны. Он проведет совещание по экономическим вопросам… Тема — дать оценку ситуации в экономике, обсудить меры, которые принимаются для стабилизации этой ситуации, для минимизации последствий пандемического характера и дальнейшего выхода на траекторию роста", — сказал Песков.

В совещании, по его словам, примут участие представители правительства, Центробанка и администрации президента.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Центральный банк России
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