Путин проведет совещание по экономическим вопросам 

"Путин работает в Ново-Огарево, будет заниматься вопросами экономики страны. Он проведет совещание по экономическим вопросам… Тема — дать оценку ситуации в экономике, обсудить меры, которые принимаются для стабилизации этой ситуации, для минимизации последствий пандемического характера и дальнейшего выхода на траекторию роста", — сказал Песков.