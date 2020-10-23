Путин уволил бесменного генерала в руководстве ФСБ 

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова, который занимал свой пост с 2003 года, сообщает РБК. Силовик был уволен по выслуге лет.
«Ему (Смирнову) исполнилось 70 лет», — пояснил журналистам источник в силовом ведомстве.
Сергея Смирнова в СМИ называли одним из самых влиятельных сотрудников ФСБ. Он занимался делами военной контрразведки, экономической безопасности, защиты конституционного строя. Подразделения, которые он возглавлял, считаются важнейшими в структуре ФСБ. Должность замдиректора службы он занимал на протяжении последних 17 лет. До этого Смирнов был заместителем директора Федеральной службы охраны, а также руководил управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Журналисты отмечают, что впервые об отставке Смирнова в ФСБ заговорили после скандального ареста в 2019 году полковников контрразведки Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, которых обвинили в вымогательстве взяток, крышевании предпринимателей, организации отмывания денег, ликвидации и силовом захвате банков, а также возбуждении заказных уголовных дел. Двое из них находились в непосредственном подчинении первого замдиректора ФСБ. Однако Смирнов остался на своем посту.
В июле 2020 года, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин уволил с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия». Чиновник был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ. Следователи предъявили ему обвинение в причастности к двум убийствам бизнесменов, совершенных в начале 2000 годов.