Найден способ заставить всех носить маски и перчатки

Маски, перчатки и антисептики не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, однако серьезно понижают вероятность заражения. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, но некоторые люди все равно пренебрегают рекомендациями врачей.

Одна из групп людей, для которых заболеть коронавирусом особенно опасно, – это пенсионеры. Они же составляют существенную часть тех, кто пренебрегает рекомендациями врачей, но есть способ воздействия и на них, отметил депутат.