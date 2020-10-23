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В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки

РИА Новостииещё 2
11 минут назад
Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как подтолкнуть их к ношению масок и перчаток, а также использованию антисептика, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Найден способ заставить всех носить маски и перчатки
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников© РИА Новости / Валерий Мельников
Маски, перчатки и антисептики не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, однако серьезно понижают вероятность заражения. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, но некоторые люди все равно пренебрегают рекомендациями врачей.
Одной из причин является финансовая сторона вопроса. Люди не хотят тратить деньги на маски, перчатки и антисептики. Таким людям нужно помочь, считает Нилов.
"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты", – заявил парламентарий.
Одна из групп людей, для которых заболеть коронавирусом особенно опасно, – это пенсионеры. Они же составляют существенную часть тех, кто пренебрегает рекомендациями врачей, но есть способ воздействия и на них, отметил депутат.
"Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей", – подчеркнул Нилов.
Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают, предположил собеседник радио.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
Политика,Общество,Ярослав Нилов,Госдума,ИА Sputnik,
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