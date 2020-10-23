Раскрыта роль Путина в решении конфликта в Закавказье

Россия
находится в дружеских отношениях с Азербайджаном
и Арменией
, дорожит ими, поэтому президент РФ старается привести стороны к мирному урегулированию конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.
Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Лично президент Путин делает всё возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатическое мирное урегулирование, — отметил представитель Кремля.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль никогда не злоупотреблял дискуссиями между государствами. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин
на международном форуме «Валдай»
. Таким образом политик прокомментировал противоречия Турции и Франции по Нагорному Карабаху. Путин также призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе.