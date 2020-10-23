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Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Закавказье

News.ru
31 минуту назад
Россия находится в дружеских отношениях с Азербайджаном и Арменией, дорожит ими, поэтому президент РФ старается привести стороны к мирному урегулированию конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.
Раскрыта роль Путина в решении конфликта в Закавказье
Фото: ТАССТАСС
Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лично президент Путин делает всё возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатическое мирное урегулирование, — отметил представитель Кремля.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль никогда не злоупотреблял дискуссиями между государствами. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин на международном форуме «Валдай». Таким образом политик прокомментировал противоречия Турции и Франции по Нагорному Карабаху. Путин также призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Политика,Ильхам Алиев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,Россия,Армения,Азербайджан,
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