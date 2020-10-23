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Путин уволил бессменного генерала в руководстве ФСБ 

Deita.ru и ещё 1 1 час назад
Путин уволил бессменного генерала в руководстве ФСБ
Фото: РИА Новости
Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов освобождён от своей должности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Причиной, по которой генерал ФСБ был уволен стала выслуга лет, Смирнову исполнилось 70 лет.
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Он находился на этой должности с 2003 года и всегда считался одним из самых влиятельных сотрудников своего ведомства. Смирнов курировал департамент военной контрразведки, службу экономической безопасности и службы по защите конституционного строя.
До своего назначения на эту должность он был работал начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Политика , Сергей Смирнов , Владимир Путин , ФСБ , РИА "Дейта" , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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