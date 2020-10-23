Путин уволил бессменного генерала в руководстве ФСБ 

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов освобождён от своей должности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин . Причиной, по которой генерал ФСБ был уволен стала выслуга лет, Смирнову исполнилось 70 лет.

Он находился на этой должности с 2003 года и всегда считался одним из самых влиятельных сотрудников своего ведомства. Смирнов курировал департамент военной контрразведки, службу экономической безопасности и службы по защите конституционного строя.

До своего назначения на эту должность он был работал начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.