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Губернатор Курганской области ушёл на самоизоляцию 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Губернатор Курганской области ушёл на самоизоляцию
Фото: РИА Новости
Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами. Он работает дистанционно.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает дистанционно. Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный, и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что у него есть симптомы коронавирусной инфекции.
Также ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом, а до этого у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили COVID-19.
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Политика , Валентин Коновалов , Сергей Ситников , Сергей Цивилев , ИТАР-ТАСС , Самарская Область
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