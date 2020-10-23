Губернатор Курганской области ушёл на самоизоляцию 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами. Он работает дистанционно.
«Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает дистанционно. Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный, и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что у него есть симптомы коронавирусной инфекции.
Также ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом, а до этого у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили COVID-19.