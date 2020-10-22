«Меня это не колышет»: Путин о действиях Запада

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет.
Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции.
"К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там — и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", — рассказал президент.
"Так что меня это не колышет", — заключил он.