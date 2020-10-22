«Меня это не колышет»: Путин о действиях Запада

"К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там — и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", — рассказал президент.