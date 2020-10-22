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Путин — о выпадах Запада в свой адрес: «Меня это не колышет» 

РИА Новости и ещё 5 21 минуту назад
«Меня это не колышет»: Путин о действиях Запада
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет.
Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции.
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"К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там — и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", — рассказал президент.

"Так что меня это не колышет", — заключил он.
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Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб
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