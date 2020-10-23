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Армения отреагировала на слова Путина о числе погибших в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 2 часа назад
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал слова президента России Владимира Путина о числе погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе с момента обострения противостояния 27 сентября.

«Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника — ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков — в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина», — передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что на сегодняшний день конфликт в вокруг Карабаха проявляется в худшем его варианте, с обеих сторон число погибших приближается в общей сложности к 5 тыс. человек.
Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.
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Политика , Видео , Война, Карабах , Владимир Путин , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Валдайский клуб , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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