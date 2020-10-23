«Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника — ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков — в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина», — передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.