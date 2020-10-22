Путин ответил не признавшему Крым российским Эрдогану 

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«Заявления Эрдогана по Крыму мне неинтересны», — заявил Путин, отвечая на вопрос о его отношении к непризнанию Турцией Крыма.

Путин также констатировал, что не согласен с турецким лидером в вопросе о ситуации в Нагорном Карабахе.

При этом, по словам российского президента, с Турцией «приятно и надежно работать»: страна проводит независимую политику.

«Эрдоган решил, что нужна современная ПВО, сказал и купил C-400», — отметил Путин.