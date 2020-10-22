Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин ответил не признавшему Крым российским Эрдогану 

Вероника Полынина 16 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что ему не важна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму.
В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин признал, что позиции Москвы и Анкары не совпадают по многим вопросам, в том числе и по Крыму.

«Заявления Эрдогана по Крыму мне неинтересны», — заявил Путин, отвечая на вопрос о его отношении к непризнанию Турцией Крыма.

Путин также констатировал, что не согласен с турецким лидером в вопросе о ситуации в Нагорном Карабахе.
В РФ ответили заявившему об украинском Крыме Эрдогану
При этом, по словам российского президента, с Турцией «приятно и надежно работать»: страна проводит независимую политику.

«Эрдоган решил, что нужна современная ПВО, сказал и купил C-400», — отметил Путин.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, страны, которую воспринимает как ключевую в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.
Комментарии 33
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Валдайский клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Медведи разорвали человека и попали на видео
Медведи разорвали человека и попали на видео
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение