Путин ответил не признавшему Крым российским Эрдогану 

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не важна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму.
В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин признал, что позиции Москвы и Анкары не совпадают по многим вопросам, в том числе и по Крыму.
«Заявления Эрдогана по Крыму мне неинтересны», — заявил Путин, отвечая на вопрос о его отношении к непризнанию Турцией Крыма.
Путин также констатировал, что не согласен с турецким лидером в вопросе о ситуации в Нагорном Карабахе.
При этом, по словам российского президента, с Турцией «приятно и надежно работать»: страна проводит независимую политику.
«Эрдоган решил, что нужна современная ПВО, сказал и купил C-400», — отметил Путин.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, страны, которую воспринимает как ключевую в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.