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Путин прокомментировал санкции против Сирии 

РИА Новости 17 минут назад
Путин прокомментировал санкции против Сирии
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в отношении президента Сирии Башара Асада: лидер РФ удивился, причем здесь руководство САР, когда страдают обычные люди, и призвал помочь гуманитарными ресурсами, в частности, деньгами на медицину.

"По политическим соображением все равно публично будут говорить "нет, надо сохранять" какие-то ограничения против Ирана, Венесуэлы, против там (президента Сирии Башара) Асада. Ну причем здесь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину. Нет", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

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Политика , Башар Асад , Владимир Путин , Валдайский клуб , Валдай , Венесуэла , Иран , Новгородская Область , Сирия
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