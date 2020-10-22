Путин прокомментировал санкции против Сирии 

"По политическим соображением все равно публично будут говорить "нет, надо сохранять" какие-то ограничения против Ирана, Венесуэлы, против там (президента Сирии Башара) Асада. Ну причем здесь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину. Нет", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".