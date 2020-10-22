Путин: мир стоит на пороге перемен

Коронавирус не отступил, мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни", — сказал Путин.
По его словам, по экспоненте набирают скорость процессы, о которых не раз говорили на заседаниях Валдайского клуба раньше.
"Например, шесть лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему "Мировой порядок: новые правила или игра без правил", мы тогда дискутировали на эту тему, и теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе", — сказал Путин.