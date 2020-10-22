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Путин заявил, что мир стоит на пороге перемен 

РИА Новости 1 час назад
Путин: мир стоит на пороге перемен
Фото: РИА Новости
Коронавирус не отступил, мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни", — сказал Путин.

По его словам, по экспоненте набирают скорость процессы, о которых не раз говорили на заседаниях Валдайского клуба раньше.

"Например, шесть лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему "Мировой порядок: новые правила или игра без правил", мы тогда дискутировали на эту тему, и теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе", — сказал Путин.

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Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб
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