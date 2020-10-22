Путин произвел перестановки в ФСБ 

По словам одного из источников, Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет.

На должность первого заместителя директора ФСБ России Сергей Смирнов был назначен в июне 2003 года, на этом посту он курировал работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. В Центральном аппарате ФСБ Смирнов работает с 1998 года, когда он возглавил Управление собственной безопасности.

20 декабря 2006 года указом президента Смирнову было присвоено воинское звание генерал армии.