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Путин произвел перестановки в ФСБ 

Вероника Полынина 1 час назад
Путин произвел перестановки в ФСБ
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин уволил с должности и со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, занимавшего это пост 17 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к службе.
По словам одного из источников, Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет.
На должность первого заместителя директора ФСБ России Сергей Смирнов был назначен в июне 2003 года, на этом посту он курировал работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. В Центральном аппарате ФСБ Смирнов работает с 1998 года, когда он возглавил Управление собственной безопасности.
20 декабря 2006 года указом президента Смирнову было присвоено воинское звание генерал армии.
В 2019 году о возможной отставке Сергея Смирнова сообщал «Росбалт». Тогда издание писало, что его место может занять глава Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергей Королев. По информации корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина, результатом скандала с арестом Ивана Голунова в июне 2019 года стал пересмотр проекта президентского указа о присвоении воинских званий, приуроченного к Дню России: Сергей Королев 11 июня из проекта указа исчез.
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Комментарии
Политика , Иван Голунов , Сергей Королев , Сергей Смирнов , Владимир Путин , ФСБ , Росбалт
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