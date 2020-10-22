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Путин сказал, в чем сила государства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 2 часа назад
Путин сказал, в чем сила государства
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Сила государства — в доверии граждан, передает РИА «Новости» слова президента.
Путин отметил, что в отдаленном будущем государство могут сменить другие формы социальной организации, этот вариант, по его словам, нельзя исключать. Пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, подчеркнул президент, передает ТАСС.
Коронавирус все еще представляет серьезную угрозу, это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни. У России не было другого пути, кроме как биться за жизнь каждого человека, добавил глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с COVID странам-участникам межпартийного форума «ШОС+». В среду президент призвал провести вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей России.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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