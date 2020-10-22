Путин сказал, в чем сила государства 

Сила государства — в доверии граждан, передает РИА «Новости» слова президента.

Путин отметил, что в отдаленном будущем государство могут сменить другие формы социальной организации, этот вариант, по его словам, нельзя исключать. Пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, подчеркнул президент, передает ТАСС

Коронавирус все еще представляет серьезную угрозу, это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни. У России не было другого пути, кроме как биться за жизнь каждого человека, добавил глава государства.