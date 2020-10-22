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Голикова поддержала постоянную дистанционку 

Артём Кульша 1 час назад
Голикова поддержала постоянную дистанционку
Фото: РИА Новости
Дистанционное образование должно стать постоянной частью учебного процесса. Об этом, как сообщает пресс-служба РАНХиГС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сегодня в пресс-службе высшего учебного заведения сообщили о выходе в свет более чем 700-страничного междисциплинарного исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» и обнародовали его. Частью исследования стало интервью Голиковой, данное ею в июле. В ходе него она, в частности, заявила, что является сторонницей подхода, что дистанционное образование должно стать постоянной частью учебного процесса.

«Дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», — высказала мнение заместительница председателя правительства.

По ее словам, очень важно учить детей идти по индивидуальной траектории, а дистанционное образование может дать возможность создать для учащихся ее уже на ранних стадиях среднего образования. Также Голикова высказала мнение, что частные организации, которые занимаются онлайн-образованием, могут сыграть в этом деле позитивную роль.
В августе, как сообщал «Рамблер», руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что о введении дистанционного формата обучения в школах на постоянной основе и речи не может быть. Он назвал это настроем руководства ведомства, сообщил об отсутствии плана в направлении внедрения дистанционного формата обучения на постоянной основе и напомнил, что противниками введения дистанционного формата обучения являются в том числе президент России Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов.
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Политика , Татьяна Голикова , Анзор Музаев , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Рособрнадзор
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