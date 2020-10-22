Голикова поддержала постоянную дистанционку 

Дистанционное образование должно стать постоянной частью учебного процесса. Об этом, как сообщает пресс-служба РАНХиГС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Сегодня в пресс-службе высшего учебного заведения сообщили о выходе в свет более чем 700-страничного междисциплинарного исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» и обнародовали его. Частью исследования стало интервью Голиковой, данное ею в июле. В ходе него она, в частности, заявила, что является сторонницей подхода, что дистанционное образование должно стать постоянной частью учебного процесса.

«Дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», — высказала мнение заместительница председателя правительства.

По ее словам, очень важно учить детей идти по индивидуальной траектории, а дистанционное образование может дать возможность создать для учащихся ее уже на ранних стадиях среднего образования. Также Голикова высказала мнение, что частные организации, которые занимаются онлайн-образованием, могут сыграть в этом деле позитивную роль.