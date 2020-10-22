В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе 

Достигнутые в Москве договоренности о мире сторонами не соблюдаются, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия делает все возможное для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он признал, что достигнутые в Москве договоренности Арменией и Азербайджаном не соблюдаются.
«Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются», — сказал Песков.