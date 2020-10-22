Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе 

ТК «Звезда» и ещё 8 2 часа назад
В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Достигнутые в Москве договоренности о мире сторонами не соблюдаются, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия делает все возможное для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он признал, что достигнутые в Москве договоренности Арменией и Азербайджаном не соблюдаются.

«Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются», — сказал Песков.

Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
ТК «Звезда»: последние новости
В Ростове проводят проверку после данных о смерти 13 человек на ИВЛ В Ростове проводят проверку после данных о смерти 13 человек на ИВЛ Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии договоренности по ОПЕК+ Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии договоренности по ОПЕК+ Песков опроверг информацию о встрече Путина с Чубайсом Песков опроверг информацию о встрече Путина с Чубайсом
Политика , Дмитрий Песков , Азербайджан , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению
Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению
К посольству России в Ереване вышли армянские женщины
К посольству России в Ереване вышли армянские женщины
Названа истинная причина войны в Карабахе
Названа истинная причина войны в Карабахе
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение