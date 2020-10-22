Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск 

«Я еще раз повторяю, что настолько обширное идет взаимодействие. Причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие, оно имело место и раньше, что совершенно необязательно именно все события, именно все контакты анонсируются», — ответил Песков на вопрос, почему встреча Нарышкина с главой Белоруссии Александром Лукашенко не была анонсирована.