Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск 

«В данном случае речь идет о судьбе внешней разведке. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб. Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Я еще раз повторяю, что настолько обширное идет взаимодействие. Причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие, оно имело место и раньше, что совершенно необязательно именно все события, именно все контакты анонсируются», — ответил Песков на вопрос, почему встреча Нарышкина с главой Белоруссии Александром Лукашенко не была анонсирована.
«Я не могу вам сказать… все-таки это достаточно такие чувствительные области работы и сотрудничества, поэтому это, конечно, не может быть общественно доступной информацией», — ответил Песков на просьбу раскрыть повестку встречи.