Будущая Госдума без певцов, спортсменов и криминала 

Провал плана команды Сергея Кириенко по досрочному роспуску Госдумы, как считается, укрепил по факту позиции нынешнего спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который, дескать, получил дополнительные полгода для решения личных политических проблем. Нет, известно давно о некоторой конкуренции Кириенко и Володина, который прежде как раз и занимал пост замглавы президентской администрации, куратора внутренней политики. Сейчас же, как отмечают многие наблюдатели, даже стиль руководства Володиным Госдумой изменился. Он стал жёстче даже по отношению к соратникам: ввёл безусловный масочный режим, отослал депутатов 65+ на удалённую работу в кабинеты и даже публично попросил покинуть зал упрямых Валентину Терешкову и Артура Чилингарова. Словом, руководит законодательным процессом энергично и с подъёмом.

Но главное, как считается, он не просто так стал настаивать на выяснении застарелой и болезненной проблемы — наличия двойного гражданства или вида на жительство у депутатов. И после неудачной апелляции к ЦИК обратился с запросами к компетентным органам. И, по некоторым данным, всё-таки получил в определённом объёме интересовавшую его информацию. И если дело обстоит именно так, то у спикера появляется эффективный инструмент выстраивания нового состава кандидатов в будущие депутаты. А главное — материал для торга с теми влиятельными силами, которые стоят за многими парламентариями, давно считающими себя неприкасаемыми. Недаром поговаривают, что состав Госдумы в конце концов будет обновлён чуть ли не на две трети.

Впрочем, это не значит, что толпы депутатов обладают паспортами «с двухспальным английским лёвою». И их начнут отсеивать именно по такому признаку. Хотя пример оперной певицы Марии Максаковой , отсидевшей два срока в Госдуме с немецким паспортом, весьма показателен. Есть информация о том, что компетентные органы готовы внимательно просеивать кандидатов на предмет выявления их связей как с отечественным криминалом, так и с иностранными центрами влияния. Не говоря уже о западных спецслужбах. Видимо, есть понимание того, что в условиях экономических проблем и сокращения любых бюджетов в выборах могут активизироваться «грязные деньги» с целью приведения в парламент теневых лоббистов.

Допускается, что большую самостоятельность при формировании прежде всего контингента одномандатников проявят и новые губернаторы-технократы, не связанные тесными узами с местными элитами, но яснее понимающие сформулированные в Кремле задачи формирования нового депутатского корпуса.

duma.gov.ru

Если верить заместителю секретаря генсовета партии Сергею Перминову, в тренде больше не будет прежнее пристрастие к привлечению к политике отставных спортсменов и разного рода звёзд экрана. Бывший высокопоставленный чиновник Ленинградской области исходит из того, что, мол, на местах хотели бы видеть депутатов, которые «ближе к земле». Тут, правда, коса нашла на камень, и ему возразил думский завсегдатай, бывший боксёр-тяжеловес Николай Валуев , который возмутился такой политической сегрегацией и надеется на сохранение позиций спортивного лобби. Так что, праймериз партии власти обещают быть интереснее, чем прежде.

Что касается возможного числа партий, которые получат свои фракции в парламенте, то аналитики склонны полагать, что их по-прежнему будет четыре. Скороспелые политические объединения, получившие благодаря некоторым успехам в регионах право прямого участия в думских выборах, сыграют свою роль при распределении сил «грандов» или по примеру «Родины» и «Гражданской платформы» получат один-два мандата в качестве поощрения.

Впрочем, как принято говорить, многое может измениться после американских выборов, итоги которых могут повлиять на видение перспектив нашим политическим руководством. Так что, возможны варианты.