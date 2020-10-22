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СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко 

РИА Новости 1 час назад
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.

"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", — говорится в сообщении канала.

Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.
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Политика , Видео , Сергей Нарышкин , Александр Лукашенко
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