Мишустин 22 октября вручит госнаграды медикам

Ранее Мишустин неоднократно отмечал, что благодаря медикам система здравоохранения РФ достойно проходит испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Помогая пациентам победить тяжелый недуг, каждый из медработников демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, подчеркивал премьер.

Мишустин также рассказывал, что хотел поступить в медицинский институт и что до сих пор трепетно относится к работе медиков. Он отмечал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые жертвуют "своим временем, общением со своими семьями, жизнями, здоровьем" для борьбы с коронавирусом.