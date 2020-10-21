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Мишустин 22 октября вручит госнаграды медикам

ТАССиещё 1
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 22 октября, вручит государственные награды работникам сферы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин 22 октября вручит госнаграды медикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"22 октября М. В. Мишустин вручит государственные награды Российской Федерации медицинским и другим работникам сферы здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в торжественной церемонии примет участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мероприятие состоится в зале наград Дома правительства, уточнили в пресс-службе.
Ранее Мишустин неоднократно отмечал, что благодаря медикам система здравоохранения РФ достойно проходит испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Помогая пациентам победить тяжелый недуг, каждый из медработников демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, подчеркивал премьер.
Мишустин также рассказывал, что хотел поступить в медицинский институт и что до сих пор трепетно относится к работе медиков. Он отмечал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые жертвуют "своим временем, общением со своими семьями, жизнями, здоровьем" для борьбы с коронавирусом.
Политика,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Россия,
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