Путин раскрыл планы на тотальный карантин

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — цитирует РИА «Новости» Путина.

Он подчеркнул, что точечные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в РФ оправданы.

Ранее российский лидер заявил, что выросшая в стране смертность от COVID-19 связана «с тщательной фиксацией причин [летальности]». По словам Путина, несмотря на рост заболеваемости, российские медики научились бороться с инфекцией.

С начала пандемии вирус диагностирован у 1 447 335 россиян. Согласно прогнозу Центра мониторинга биологических рисков, эпидемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. К тому времени общее количество заболевших должно составить 5,9 миллиона человек, летальных случаев — 52 тысячи, пишет «Национальная служба новостей». Как выяснили ученые, новый коронавирус агрессивнее, чем его предшественники, поскольку он использует два пути проникновения в клетки, сообщает «Царьград».