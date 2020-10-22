Путин обратился с приветствием к межпартийному форуму ШОС+ 

Президент РФ Владимир Путин
в приветствии участникам международного межпартийного форума "ШОС+"
заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с коронавирусом.
Приветствие главы государства зачитал председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов
.
"Отдельное внимание необходимо уделить проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развития систем здравоохранения, с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией", — говорится в приветствии главы государства.
Путин отметил, что участникам форума предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма.
"Рассчитываю, что проект "ШОС+" станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов", — заметил президент РФ.
Владимир Путин считает формат Международного межпартийного форума "ШОС+", предложенный партией "Единая Россия
", весьма востребованным.
"Считаю проект "ШОС +", предложенный партией "Единая Россия", весьма востребованным. Важно, что эта инициатива получила широкую поддержку со стороны представителей политических партий и парламентских фракций, общественных деятелей, предпринимателей не только из стран ШОС, но из многих других государств", — говорится в приветствии главы государства.
Владимир Путин подчеркнул, что укрепление отношений с партнерами по ШОС является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики.
"Наша страна, председательствующая в этом году в ШОС, выступает за наращивание всего комплекса многоплановых связей в рамках этого объединения, а также за углубление его взаимодействия с другими членами международного сообщества", — отметил Путин.
Провести межпартийный форум "ШОС+" предложил председатель ЕР Дмитрий Медведев
. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС. Форум, который начинается в четверг, продлится два дня, в нем примут участие порядка 50 стран. Главы политических партий обсудят поддержку "зеленых" технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.
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