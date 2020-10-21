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Михалков рассказал Путину китайскую пословицу 

RT на русском 1 час назад
Михалков рассказал Путину китайскую пословицу
Фото: РИА Новости
Кинорежиссёр Никита Михалков в ответ на поздравления по видеосвязи президента России Владимира Путина с юбилеем рассказал китайскую пословицу.

«Мы живем как в Азии, так и в Европе, и поэтому можем пользоваться мудростью тех и других континентов. Я хочу вам подарить одну замечательную китайскую пословицу. Она очень помогает. «Кидай в меня грязь, кидай в меня камни — я река». Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам… Это нужно выдерживать и понимать, что мы река — и нас не должно это сломать», — приводит РИА Новости слова Михалкова.

Также он пообещал подарить Путину книгу об истории рода Михалковых XV—XVII веков.

«Вы знаете, Владимир Владимирович, это так странно: читать про своих предков, которые служили Отечеству — просто реально служили, и в этом смысле я надеюсь, что мы продолжаем и стараемся продолжать это служение», — отметил он.

Ранее Путин поздравил по видеосвязи Михалкова с 75-летием.
Также Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Михалкову.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Никита Михалков , РИА Новости
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