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Путин разъяснил, будут ли вводиться жесткие ограничения в России на фоне пандемии 

Вероника Полынина 1 час назад
В России не планируется вводить жесткие тотальные ограничения по коронавирусу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в режиме видеоконференции.
По словам российского президента, необходимости вводить локдаун нет, потому что российская система здравоохранения научилась бороться с болезнью: появились необходимые медикаменты, в широкое пользование поступают вакцины.

«Генеральный путь борьбы — это продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, соблюдение мер предосторожности, использование индивидуальных средств защиты и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — заявил Путин.

По словам президента, российские вакцины «работают эффективно» и «нужны людям».
Путин призвал предпринимателей «активнее включаться» в работу по обеспечению необходимых мощностей по производству вакцин. По словам президента, это «бизнес хороший», к тому же с ярко выраженной гуманитарной составляющей.
Как сообщал «Рамблер», по данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, из них 4 389 в Москве. Зафиксировано 317 летальных исходов.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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