Путин выпил с Михалковым 

«И несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал Путин и пригубил шампанского из бокала, который ему подали помощники.

Михалков оказался готов к тосту. Он заявил, что тоже «хочет провернуть этот фокус», и тут же взял свой бокал с шампанским из-за кадра.

Как писал «Рамблер», режиссер Никита Михалков 21 октября отмечает 75-й день рождения. В день юбилея Владимир Путин присвоил режиссеру звание Героя Труда.

Никита Михалков — актер и режиссер, обладатель «Оскара», Гран-при Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди режиссерских работ мэтра — картины «Утомленные солнцем», «Урга — территория любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Сибирский цирюльник».