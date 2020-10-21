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Кремль прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»

Артём Кульша
1 час назад
Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» — пример рейдерской конкуренции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в строительстве трубопровода.
Сегодня Песков назвал это примером несправедливой, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны США по отношению к России, а линию Вашингтона по постоянному введению санкций против Москвы и ее экономических операторов — достаточно недружественной и деструктивной.
«Это наносит вред двусторонним отношениям», — констатировал он.
При этом официальный представитель Кремля высказал мнение, что санкции против «Северного потока — 2» и переговоры о продлении договора СНВ-3 не являются взаимосвязанными субстанциями.
СНВ-3 — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 года срок его действия истечет. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил продлить его по меньшей мере на год без выдвижения каких-либо условий с целью проведения в течение этого времени содержательных переговоров.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,Соединенные Штаты,
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