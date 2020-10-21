Кремль прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»

Сегодня Песков назвал это примером несправедливой, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны США по отношению к России, а линию Вашингтона по постоянному введению санкций против Москвы и ее экономических операторов — достаточно недружественной и деструктивной.