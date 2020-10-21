Афера Британии: в Японии не нашли следов кибератак России

Несмотря на британские заявления о «российских кибератаках» на токийскую Олимпиаду, японские власти не нашли никаких следов таких акций. Японцы требуют у англичан «дополнительных разъяснений». Их пока нет. Японский олимпийский комитет и полиция безопасности заявляют, что работают в «штатном режиме без каких-либо помех извне».

Фото: © РИА Новости, Наталья Селиверстова © РИА Новости, Наталья Селиверстова

19 октября британский правительственный информационный ресурс сообщил о том, что Главное разведывательное управление Генерального штаба Минобороны России (так в тексте — прим. пер.) осуществляло кибератаки против киберструктур, связанных с подготовкой к проведению отложенной в этом году Токийской Олимпиады. При этом в данных сообщениях не содержалось никакой конкретики ни о существе таких кибератак, ни о конкретных лицах, которые стали их целями, однако содержалось утверждение о том, что объектами операций могли быть организации, связанные с организацией Игр, поставщики материально-технического обеспечения и спонсоры.

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная корпорация BBC высказала предположение, что эти действия России явились попыткой противодействия и создания для Игр помех в ответ на кампании по обвинению этой страны в массированном применении допинга.

По данным британских правительственных организаций, на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане сотрудники киберподразделения ГРУ под видом северокорейских и китайских хакеров попытались обрушить сайт Олимпиады и отключить wifi на стадионе во время церемонии открытия Игр. Ключевыми целями российских хакеров были телеканалы, олимпийские чиновники и спонсоры соревнований. Такие подрывные действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал «циничными и безрассудными».

Министерство юстиции США выдвинуло против шестерых граждан России обвинения по делу о хакерских атаках, затронувших, в частности, правительственные учреждения и бизнес-структуры в США , Англии на Украине и в других странах. По данным ведомства, обвиняемые являются или являлись сотрудниками ГРУ.

Оргкомитет Токийской Олимпиады и Паралимпиады: мы планомерно готовимся к Играм

В связи с сообщениями британского правительства о том, что российская разведка проводила не поименованные кибератаки против лиц и учреждений, связанных с подготовкой Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио, Оргкомитет Игр официально заявил следующее. «Мы целиком и полностью осознаем всю важность обеспечения кибербезопасности Олимпиады, и до сих пор, и сейчас осуществляем все запланированные в этом плане действия в полном объеме. На всех используемых Оргкомитетом цифровых платформах осуществляются различные контрольные мероприятия. За последние годы никаких моментов, указывающих на возможность возникновения для киберструктур Олимпиады значительного ущерба или помех, не возникало». В Олимпийском оргкомитете на вопрос о том, располагает ли он какими-то данными о кибератаках против него, от подробных комментариев воздержались. Тем не менее, в общем виде ответ Оргкомитета выглядел так: «Хотя мы и не можем раскрывать конкретику мероприятий по защите структур Олимпиады против кибератак, мы можем заверить, что находимся в самом плотном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и тщательно проводим все запланированные мероприятия без каких бы то ни было отклонений».

Олимпийский комитет Японии: никаких существенных помех не отмечается

В Олимпийском комитете Японии в ответ на вопрос о сообщении британских правительственных органов о кибератаках российской разведки заявили: «Нам ничего не известно о каких-либо подобных кибератаках. До сих пор мы не отмечали никаких существенных помех или препятствий, которые могли бы помешать подготовке Олимпиады. Мы поддерживаем самые плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами не только в связи с нынешними сообщениями, но и в текущем повседневном режиме».

В то же время имеются сведения о том, что у входящей в японских Олимпийский комитет японской национальной Федерации парусного спорта в июле 2018 года отмечался факт появления несанкционированных изменений на домашней странице сайта.Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като

«Мы в курсе сообщений британских правительственных ресурсов. О конкретных мероприятиях говорить не буду. Скажу только, что в настоящее время создается „Центр по обеспечению кибербезопасности Олимпиады", который будет работать со всеми заинтересованными партнерами, в том числе, и из бизнес-сообщества. Осуществляется обмен информацией и с зарубежными партнерами. Уверен, что все японские правительственные органы и заинтересованные организации будут работать сообща над обеспечением кибербезопасности Олимпиады».

Председатель Совета государственной безопасности Японии Хатиро Оконоги: все силы следует отдать обеспечению безопасности Олимпиады и ее успешному проведению

Председатель Совета государственной безопасности (координирует деятельность всех правоохранительных органов страны — прим. пер.) в ранге государственного министра Хатиро Оконоги: «Мы знаем о сообщениях британских правительственных информационных органов. Однако от конкретных комментариев по существу вопроса я воздержусь».

В то же время Оконоги заверил, что все правоохранительные органы страны работают над обеспечением полной безопасности и успешного проведения Олимпиады. Председатель Совета государственной безопасности заявил: «Пока мы не владеем никакой конкретикой по поводу заявлений британских властей и намереваемся получить дополнительные разъяснения британской стороны».

Что сказали в России

«Новые обвинения в кибератаках — очередной шаг по дискредитации Москвы», — сказал глава комитета Государственной Думы России по международным делам Слуцкий. По его словам, «еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами — это все из разряда highly likely. Комментировать такие глупые обвинения просто невозможно».

Что такое ГРУ

В данном конкретном случае обвинения в кибератаках выдвинуты против ГРУ, входящего в состав Генерального штаба, который осуществляет оперативное управление всеми вооруженным силами России. ГРУ располагает офицерами в составе российских зарубежных миссий — посольств. военных баз и т. п. и осуществляет сбор и анализ военной и политической информации. Его называют в России «глазами российской армии». ГРУ имеет в свое составе элитные специализированные части, в задачу которых входит электронная разведка и борьба с радиоэлектронными средствами противника. В последние годы в российской армии быстрыми темпами развивается кибероружие. ГРУ обвиняют в том, что в 2016 году оно вмешивалось в президентские выборы в Аме-рике, а в 2017 году — во Франции. Имеются подозрения, что тогда структуры ГРУ незаконно получали доступ к личным компьютерам и корпоративным сетям.

Кроме того, имеются подозрения в том, что на Олимпиаде-2018 в корейском Пхёнчане ГРУ предприняло попытку обрушить сайт Олимпиады и отключить официальную страницу оргкомитета во время церемонии открытия Игр. Известно, что администрация Путина придает большое значение операциям в киберпространстве и методам информационной войны. В последние годы Россия целенаправленно развивает наступательный и разведывательный потенциал своих кибервойск, имея в виду усиление противостояния Америке и Китаю.

Японские эксперты: не исключено, что речь идет о подготовительных разведывательных операциях перед осуществлением массированных кибератак

Специалист по вопросам российской армии и ее стратегии доцент «Центра исследований передовых технологий» Токийского университета Хисаси Коидзуми говорит: «ГРУ успешно добывает необходимую российскому руководству и вооруженным силам информацию самыми различными методами. Это настоящие „глаза армии". Точные цифры неизвестны, но ГРУ обладает значительным личным составом и средствами. Думаю, что оно входит в мире в тройку наиболее эффективных военных разведок по потенциалу киберопераций».

Что касается подозрений в проведении кибератак на Олимпиаде в Пхёнчхане, то доцент Коидзуми делится следующими соображениями: «Думаю, что они могли быть продиктованы жаждой отмщения за наказание российских спортсменов в связи с допинговым скандалом, а также целью поддержать авторитет Путина в качестве лидера России и российского народа. Возможно, в связи с недопуском российских спортсменов на Олимпиаду российская власть хотела устроить на Играх хаос».

По словам господина Коидзуми, и в случае с несостоявшейся в 2020 году Токийской Олимпиады, Россия из-за запрета на участие российских атлетов по инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, также хотела бы отомстить мировым спортивным структурам. Доцент Коидзуми считает, что если при кибератаке не удается обрушить всю информационную систему Олимпиады в первый же день, то особого смысла в проведении этой операции нет. «Полагаю, что если какие-то упоминаемые британским правительством действия и имели место, то это могли быть разведывательные акции: какие участки системы легче и эффективнее могут быть подвержены разрушению».Кибератаки могут быть направлены и на объекты инфраструктуры. В связи с подозрениями на то, что связанные с подготовкой и проведением Токийской Олимпиады организации могли стать объектами кибератак, полицейские власти проводят постоянные тренировки со спонсорами и другими участниками обеспечения Олимпиады. По данным главного полицейского управления Японии, в прошлом году в Японии зарегистрировано наибольшее за всю историю количество попыток несанкционированного доступа к национальным информационным ресурсам — 4192 случая в день. Из этого количества 18,7% имели российское происхождение.

Наиболее уязвимыми для кибератак являются такие объекты жизненной инфраструктуры, как электрические и газовые сети, а также транспорт. Понятно, что локауты и аварии на энергосетях могут привести к хаосу на олимпийских объектах, равно как и остановки в работе аэропортов и железных дорог. Эксперты отмечают, что важным путем проникновения злоумышленников в олимпийскую инфраструктуру могут стать многочисленные частные предприятия, занимающиеся материальным снабжением и техническим обеспечением олимпийских объектов. Разработка эффективных мер по повышению их защищенности становится важной задачей.

В руководстве японской полиции заявляют: «Мы исходим из того, что попытки совершения кибератак против Олимпиады могут учащаться. Мы понимаем, что в случае их успеха за ними могут последовать и террористические акции. В этой связи мы целенаправленно продолжаем мероприятия по укреплению мобилизационной готовности государственных организаций и бизнес-структур, а также усилению их взаимодействия в вопросах безопасности».