Россия парировала новые нападки США о кибератаках

В посольстве России в Вашингтоне опровергли информацию о хакерских взломах. Заявления о кибератаках назвали нацеленными на «разогрев русофобских настроений в американском обществе». Кроме того, обвинения сравнили с «охотой на ведьм» и «шпиономанией».
«Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», — подчеркнул представитель посольства в комментарии РИА Новости.
Напомним, США обвинили шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вируса NotPetya в 2017 году. Им вменяют в кибератаки во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США. Отмечается, что они могли быть причастны к взломам систем Олимпийских игр в Республике Корея, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выборов во Франции в 2017 году.