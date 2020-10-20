Чубайс взялся за сосульки

Чубайс пожаловался, что сосульки — многолетняя тяжелая проблема в его родном Санкт-Петербурге.

«Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект», — рассказал он.

Суть проекта заключается в том, чтобы разместить на кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — антиобледенительную нагревательную пленку на основе графеновых нанотрубок TUBALL. По краям пленки расположены медные ленты, а поперек этих лент — проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование, пояснил глава «Роснано».

«Постараюсь сам зимой съездить и посмотреть, удастся ли совместить требования простоты, надежности и дешевизны — иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — отметил Чубайс.

По его словам, эксперимент профинансирует «Роснано».