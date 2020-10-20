МИД ответил на обвинения США в кибератаках

Напомним, вирус NotPetya
, известный также как Petya, в 2017 году атаковал
тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти
, Башнефти
и компьютеры правительства
США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания
обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США
, Австралии
, Канаде
и Дании
. В Кремле заявили
, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.