МИД ответил на обвинения США в кибератаках

Российская сторона категорически отвергает эти домыслы, российские государственные структуры не имеют никакого отношения к «вредоносной деятельности в интернете», подчеркнула дипломат.

Она предположила, что за подобными обвинениями стоят «соображения конъюнктурного политического характера» и желание «русофобских сил в США» поддерживать тему «российской угрозы» в разгар предвыборной кампании.